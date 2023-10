Forty-nine parents of students at the Bessie Rhodes magnet school have sent a letter to the Evanston Skokie District 65 school board sharply criticizing what they say are plans to drop the two-way immersion language program when Rhodes students are moved to the planned new 5th Ward school in 2025.

Here’s the text of the letter, in English, and then in Spanish.

To: Members of the District 65 School Board and Administration

From: Concerned Bessie Rhodes Families

Executive summary:

We are in support of the plan voted on by the School Board on March 14, 2022, to relocate the Bessie Rhodes K-8 TWI program to the 5th Ward School. We believe that any major changes to that plan would require the same stakeholder process and Board vote as the original plan. Moving forward with deviations from the plan from March 14, 2022, would be a violation of trust and partnership with the teachers, parents and students of this community. This letter is in no way opposing the 5th Ward school — it is in support of Bessie Rhodes. We must not allow Bessie Rhodes and the K-8 TWI model to be collateral damage in the redistricting process.

We are Bessie Rhodes’s families, many of whom attended the Student Assignment Meeting held at Bessie Rhodes on Sept. 21, 2023.

We write this letter to make the following clear: we want the Bessie Rhodes K-8 TWI program maintained in District 65, as was promised to us.

In fact, this issue goes beyond promises: maintaining the legacy of Bessie Rhodes and the K-8 TWI model was written into the plans that the Student Assignment Planning Committee presented to the School Board, and which the School Board voted to unanimously approve on March 14, 2022.

Any deviation from these plans must be transparently discussed in public forums and then voted on in the public record by the School Board in the same manner as the original plan.

At the Sept. 21, 2023, meeting we were informed that the 5th Ward school may no longer be a K-8, in direct contradiction with the School Board approved plans. However, construction plans appear to be moving forward.

It is of significant concern to us that District 65 is expecting bid results for the BID GROUP #1 package including site clearing/demolition and deep foundation work (pertaining to soil improvements) by Friday, Oct. 5, 2023.

If the District and School Board are not clear as to which students will be housed in the 5th Ward School, what exactly are the BID GROUP #1 drawings based on? Are the intentions to build a K-8 or K-5 school? Which students will this school serve? Many critical questions remain unanswered.

A further concern is that we were told at the Sept. 21 meeting that the “school within a school” model (again, the model that the School Board approved) was not considered feasible, but were given no clear answers as to what the modified plan for our school would look like.

Furthermore, important comments at this meeting highlighted that the District and School Board continue to fail to adequately outreach to and engage with the members of our school community who speak Spanish with limited English proficiency.

The District and School Board representatives present at the meeting provided no concrete answers as to how they planned to address this ongoing communication disparity.

As of the date of this letter, no follow-up or reporting of the meeting on Sept. 21, 2023, has been shared with the parent community of Bessie Rhodes or the public. The only reporting of the meeting was through English-language only reporting from the Evanston Roundtable.

The complete lack of clarity surrounding the future of our school — all of which has been created by the District and the School Board — has fostered instability and confusion within our school community.

This is destabilizing for our children’s learning environment at multiple levels. It is impacting our families by injecting uncertainty into our lives. We believe this chaos is affecting morale, enrollment, and retention (of students and teachers) at our school.

Our teachers and staff were promised publicly and through your votes that their jobs were secure and would continue at the 5th Ward school. At the Sept. 21 meeting, this promise seems to be disintegrating.

Are our teachers, many of whom are bilingual educators, and all of whom are dedicated to the vision of the TWI program, simply disposable to the District and School Board? Further, what of our open Principal position? This ongoing situation will impact the District and School Board’s ability to hire a strong principal for our school due to perceived job insecurity.

The seeming lack of urgency to address these issues and refusal to honor the commitments to our school is an alarming abdication of the District and School Board’s duties to this community.

We enrolled our children at Bessie Rhodes because we believe strongly in the TWI K-8 model. This model is at the core of what District 65 stands for with respect to advancing equity.

Students with limited English proficiency have a long history of being marginalized in our classrooms and in society more broadly. TWI programs remediate that by nurturing and centering the Spanish language as a tool for empowerment and elevating diverse Latinx cultures while simultaneously improving learning outcomes and opportunities for all.

A K-8 TWI model in particular gives students the time and support they need to truly become bilingual and embrace multiculturalism over the course of their primary and middle school education.

Further, data supports that K-8 school models in general are superior in terms of academic and social outcomes and due to reduced transitions for learners.

Add to this the fact that the Dr. Bessie Rhodes School of Global Studies specifically advances a vision of developing all of its students into global citizens: people who have respect for and experience working with individuals from different backgrounds and cultures.

A well-supported Bessie Rhodes offers a recipe to foster the future leaders Evanston/Skokie and the world needs. That the District and School Board would turn their backs on such a stellar template for a flourishing school directly contradicts the stated missions of these bodies.

We can identify multiple other issues with a decision to end Bessie Rhodes and not honor the commitments made to our school:

The District claims that enrollment is driving the decision to close Bessie Rhodes, but in fact, the District’s own numbers show that Bessie Rhodes is one of only 7 schools in District 65 where enrollment has not consistently decreased in the past five years.

Furthermore, by the District’s own estimates, Bessie Rhodes’s enrollment is projected to increase in the next five years.

We believe that interest in this school is growing and would grow even more if the District and School Board would commit to marketing this school effectively, which has not been the case.

Meanwhile, there are multiple other schools in the district that have ongoing declining enrollment and are expected to further decline even in the absence of the 5th Ward school.

Enrollment issues must be addressed at the level of the District as well as within the specific schools where issues are occurring, but Bessie Rhodes is not at the root of this issue.

If the Bessie Rhodes model cannot be maintained at the new school, then the District and School Board must reconsider the decision to close our building.

The District claims that building costs are driving the decision to close our physical building, but according to the District’s own Facilities Master Plan, all District 65 facilities with the exception of the Joseph E. Hill building are in poor to very poor condition.

Further, the cost to repair Bessie Rhodes is actually less than many other buildings in District 65, including schools with continued and projected declines in enrollment.

In this context, the decision to close Bessie Rhodes due to building repair costs must be reevaluated if we cannot guarantee the Bessie Rhodes school model will continue in another facility.

It is also noteworthy to highlight that Bessie Rhodes is surrounded by land owned and managed by the Skokie Park District. The maintenance of the playground is not borne by District 65.

The District claims that our children could continue TWI at the Middle School level, but we were shown documents at the Sept. 21 meeting suggesting that middle school TWI at schools besides Rhodes would not roll out until 2027-2028.

This would leave some former Rhodes students without the full TWI curriculum once they reach the middle school level. What about the Bessie Rhodes children who need middle school TWI before the full district rollout? Would the District and School Board simply pull the rug out from under their bilingual education?

Given all of the above concerns, as well as the District and School Board’s previous commitment to our school, both the District and the School Board must reconsider any decision to reverse course on the future of the Bessie Rhodes community.

We want the Bessie Rhodes K-8 TWI program maintained in District 65, as was promised to us, and there are compelling reasons why this must be the case. Any deviation from these plans must be transparently discussed in public forums and then openly voted on in the public record by the School Board.



Sincerely,

Aidé Acosta

Amanda Logan

Amy Baldwin

Andrea Martinez

Annie Vazquez

Araceli Alvarezm

Aso Alkhalifa

Beatriz Cabrera

Biekhal Alkhalifa

Brandon Utter

Brett Morrow

Brigitte Frett Utter

Cain Martinez

Cecilia Escamilla

Christian Cervantes

Christopher DeNardo

Dan Leonard

Emily Almanza

Gabriel Anaya Osuna

Jennifer zepeda

Johanna Nyden

John Leal

Juana Vazquez

Justo Galindo Jr.

Karla V. Lee Rios

Kate Odegard

Margaret Nash

Margarita Tirado

Maria Alejandra Rojas

Melissa Rosenzweig

Michael Kendrick

Michele Neuendorf

Miju Kang

Miriam Renteria

Myrna Garcia

Peter Schenck

Rahim Branch

Rebecca García Sosa

Rita Kendrick

Riva Branch

Robin Urbane

Ryan Lezcano

Sara Holic

Sylvia Carlson

Sylvia Cedacero

Timothy Neuendorf

Victor Herrera

Zaya DeNardo

Zhuo An He

En español

Para: Miembros de la Junta Escolar y la Administración del Distrito 65

De: Familias Preocupadas de Bessie Rhodes

Resumen ejecutivo:

1) Apoyamos el plan votado por la Junta Escolar el 14 de marzo de 2022 para trasladar el programa TWI K-8 de Bessie Rhodes a la Escuela del 5to Distrito.

2) Creemos que cualquier cambio importante a ese plan requeriría el mismo proceso de participación de los interesados y votación de la Junta, como fue para el plan original.

3) Desviaciones en el plan aprobado el 14 de marzo de 2022 sería una violación de confianza y opuesta a la colaboración con los maestros, padres y estudiantes de esta comunidad.

4) Esta carta de ninguna manera se opone a la Escuela del 5to Distrito, al contrario, está dirigida a apoyar la comunidad de Bessie Rhodes. No debemos permitir que Bessie Rhodes y el modelo K-8 TWI sean daños colaterales en el proceso de redistribución.

Somos familias de Bessie Rhodes, muchas de las cuales asistieron a la Reunión de Asignación de Estudiantes que se llevó acabo en Bessie Rhodes el 21 de septiembre de 2023. Escribimos esta carta para dejar en claro que queremos que el Distrito 65 mantenga el programa TWI K-8 de Bessie Rhodes, como se nos prometió.

De hecho, este tema va más allá de las promesas: conservar el legado de Bessie Rhodes y el modelo K-8 TWI se incluyó en los planes que el Comité de Planificación de Asignación de Estudiantes presentó a la Junta Escolar, y que la Junta Escolar votó por unanimidad para aprobar el 14 de marzo de 2022. Cualquier desviación de estos planes debe ser discutida transparentemente en foros públicos y luego votada en registro público por la Junta Escolar de la misma manera que el plan original.

En la reunión del 21 de septiembre de 2023, se nos informó que la Escuela del 5to Distrito no necesariamente sería una K-8, lo cual sería una contradicción directa con los planes aprobados por la Junta Escolar. Sin embargo, parece que los planos de construcción siguen adelante. Nos preocupa enormemente que el Distrito 65 esté esperando los resultados de las licitaciones para el paquete BID GROUP #1, que incluye la limpieza/demolición del terreno y trabajos de cimentación profunda (relacionados con mejoras del suelo) el viernes 5 de octubre de 2023. Si el Distrito y el Consejo Escolar no tienen claro qué estudiantes se alojarán en la Escuela del 5° Distrito, ¿en qué se basan exactamente los planos del BID GROUP #1? ¿Se tiene la intención de construir una escuela K-8 o K-5? ¿A qué estudiantes servirá esta escuela? Quedan muchas preguntas cruciales sin respuestas.

Además, se nos dijo que el modelo “escuela dentro de una escuela” (nuevamente, el modelo que la Junta Escolar aprobó) no se consideraba realizable, pero no se nos dieron respuestas claras sobre cómo sería el plan modificado para nuestra escuela. Asimismo, en dicha reunión se hicieron comentarios importantes que destacaron como el Distrito y la Junta Escolar han fallado en la divulgación de información y en fomentar la participación de los miembros de la comunidad de nuestra escuela que primordialmente hablan español, con dominio limitado del inglés. Los representantes del Distrito y la Junta Escolar presentes en la reunión no proveyeron respuestas concretas sobre cómo planifican resolver esta disparidad en la comunicación. Hasta la fecha de hoy, no ha habido ningún seguimiento o informe sobre la reunión del 21 de septiembre de 2023 para compartir con la comunidad de padres de Bessie Rhodes o el público en general. El único informe sobre dicha reunión fue publicado en Evanston Roundtable en inglés exclusivamente.

La falta de transparencia sobre el futuro de nuestra escuela, todo lo cual ha sido creado por el Distrito y la Junta Escolar, ha fomentado inestabilidad y confusión dentro de nuestra comunidad. Esto desestabiliza el entorno de aprendizaje de nuestros hijos en múltiples niveles. Está afectando a nuestras familias al crear incertidumbre en nuestras vidas. Creemos que este caos está afectando la moral, la inscripción y la retención (de estudiantes y maestros) en nuestra escuela. A nuestros maestros y personal se les prometió públicamente y mediante sus votos que sus trabajos estaban seguros y continuarán en la Escuela del 5to Distrito. Según la reunión del 21 de septiembre, esta promesa parece estar desintegrándose. ¿Son nuestros maestros, muchos de los cuales son educadores bilingües y quienes están dedicados a la visión del programa TWI, simplemente desechables para el Distrito y la Junta Escolar? Además, ¿qué pasa con la posición abierta del Director de Bessie Rhodes? Esta situación afectará la capacidad del Distrito y la Junta Escolar para contratar a un director competente para nuestra escuela debido a la percepción de inseguridad laboral. La falta de urgencia para atender estos problemas y el rechazo a honrar los compromisos con nuestra escuela es un inclupimiento alarmante de los deberes del Distrito y la Junta Escolar hacia esta comunidad.

Inscribimos a nuestros hijos en Bessie Rhodes porque creemos firmemente en el modelo TWI K-8. Este modelo es el núcleo de lo que el Distrito 65 representa con respecto a la promoción de la equidad. Los estudiantes con dominio limitado del inglés tienen una larga historia de ser marginados en nuestras aulas y en la sociedad. Los programas TWI fomentan el idioma español como herramienta de empoderamiento y enriquecimiento de las diversas culturas latinas al mismo tiempo que mejoran los resultados y oportunidades de aprendizaje para todos. Un modelo TWI K-8 en específico, brinda a los estudiantes el tiempo y el apoyo necesario para realmente ser bilingües y abrazar el multiculturalismo a lo largo de su educación primaria y secundaria. Además, los estudios sugieren que los modelos escolares K-8 en general son superiores en términos de resultados académicos y sociales, además de ofrecer una reducción en las transiciones desorientadoras para los estudiantes. La Escuela de Estudios Globales Dr. Bessie Rhodes específicamente impulsa una visión de desarrollar a todos sus estudiantes como ciudadanos globales: personas que tienen respeto y experiencia trabajando con individuos de diferentes orígenes y culturas. Una escuela Bessie Rhodes bien patrocinada y apoyada ofrece un modelo para crear los líderes del futuro que Evanston/Skokie y el mundo necesitan. Que el Distrito y la Junta Escolar den la espalda a un modelo educativo tan prometedor contradice directamente las misiones declaradas de estas entidades.

Podemos identificar múltiples otros problemas con una decisión de terminar Bessie Rhodes y no honrar los compromisos hechos a nuestra escuela:

El Distrito alega que la inscripción está impulsando la decisión de cerrar Bessie Rhodes, pero de hecho, los propios números del Distrito muestran que Bessie Rhodes es una de las únicas 7 escuelas en el Distrito 65 donde la inscripción no ha disminuido constantemente en los últimos cinco años. Además, según los propios estimados del Distrito, se proyecta que la inscripción de Bessie Rhodes aumentará en los próximos cinco años. Creemos que el interés en esta escuela está creciendo y crecería aún más si el Distrito y la Junta Escolar se comprometieron a promover esta escuela de manera efectiva, lo cual no ha sido el caso. Mientras tanto, hay múltiples otras escuelas en el distrito que tienen una inscripción declinante continua y se espera que disminuyan aún más aún con la ausencia de la Escuela del 5to Distrito. Los problemas de inscripción deben atenderse a nivel del Distrito así como dentro de las escuelas específicas donde ocurren los problemas. Bessie Rhodes no es la raíz de ese problema.

Si no se puede mantener el modelo Bessie Rhodes en la nueva escuela, entonces el Distrito y la Junta Escolar deben reconsiderar la decisión de cerrar nuestro edificio. El Distrito afirma que los costos del edificio están impulsando la decisión de cerrar nuestro edificio físico, pero según el propio Plan Maestro de Instalaciones del Distrito, todas las instalaciones del Distrito 65 con la excepción del edificio Joseph E. Hill están en condiciones de pobre a muy pobre. Además, el costo de reparar Bessie Rhodes es en realidad menor que muchos otros edificios en el Distrito 65, incluidas escuelas con inscripciones en declinación continua y proyectadas a continuar disminuyendo. En este contexto, la decisión de cerrar Bessie Rhodes debido a los costos de reparación del edificio debe ser reevaluada si no podemos garantizar que el modelo de la escuela Bessie Rhodes continuará en otra instalación. También es notable destacar que Bessie Rhodes está rodeada de terrenos administrados por el Distrito de Parques de Skokie. El mantenimiento de dichos terrenos, incluyendo el patio de recreo no es asumido por el Distrito 65.

El Distrito asegura que nuestros hijos podrían continuar TWI en el nivel de secundaria. En la reunión del 21 de septiembre se nos mostraron documentos que sugieren que el programa TWI de secundaria en escuelas (además de Rhodes) no se implementaría hasta 2027-2028. Esto dejaría a algunos exalumnos de Rhodes sin el currículo TWI completo una vez que lleguen al nivel de secundaria. ¿Qué pasará con los niños de Bessie Rhodes que necesitan TWI de secundaria antes del lanzamiento (2027-2028) completo del distrito? ¿El Distrito y la Junta Escolar simplemente anularían su educación bilingüe?

Dadas todas las preocupaciones anteriores, así como el compromiso previo del Distrito y la Junta Escolar con nuestra escuela, tanto el Distrito como la Junta Escolar deben reconsiderar cualquier decisión de revertir el curso sobre el futuro de la comunidad de Bessie Rhodes. Queremos que se mantenga el programa TWI K-8 de Bessie Rhodes en el Distrito 65, como se nos prometió, y hay razones convincentes por las cuales este debe ser el caso. Cualquier desviación de estos planes debe ser discutida transparentemente en foros públicos y luego votada abiertamente en el registro público por la Junta Escolar.